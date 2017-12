Appello a Mattarella: "Non sciolga Camere prima di legge su Caregiver"

(Fotogramma)

Un appello al presidente Mattarella a non sciogliere le Camere, non prima dell'approvazione della legge sui Caregiver familiari. A lanciarlo il Coordinamento nazionale familiari disabili che chiede al Capo dello Stato di rinviare fin quando non sarà approvata l'attesissima legge sui Caregiver familiari. Un appello che prende forma di 'mail bombing', diretta alle massime cariche dello Stato: il presidente della Repubblica, il presidente del Senato Grasso e la presidente della Camera Boldrini.

"Il presidente #Mattarella non sciolga le camere! - si legge nel testo della mail che centinaia di Caregiver stanno inviando in queste ore -. Non prima di avere finalmente una Legge dello Stato che tuteli i #CaregiverFamiliari. Sono piu di 25 anni che l'Italia calpesta i nostri diritti e la nostra DIGNITÀ. Ora basta! Finalmente ci sono un riconoscimento ufficiale ed un fondo, manca solo una legge che ci tuteli veramente. L'Italia è l'unico Paese Europeo a non averlo ancora fatto. Una legge giusta per i caregiver familiari, che contenga sostegni concreti e vere tutele, SUBITO!#nonsoloiussoli".