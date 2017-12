Ap, Gentile: "Mi dimetto e invito a votare FI"

(Fotogramma)

"Mi dimetto dalla carica di Coordinatore nazionale di Alternativa popolare. Il progetto di costituire una forza di centro autonoma, liberale e riformista al quale molti di noi avevano fermamente creduto è fallita. Non voglio assegnare responsabilità ad alcuno ma ho trovato un partito sfasciato e ingestibile senza alcuna capacità reattiva che per sopravvivere è alla ricerca di una innaturale mutazione genetica che lo spinge fortemente a sinistra". Lo afferma il sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonio Gentile.

"E' mancata - aggiunge - la sincerità e ho riscontrato, con mio sommo rammarico, la mancanza di valori in campo. Per rispetto della mia reputazione e per onestà intellettuale preferisco interrompere qui la mia esperienza di partito e parlamentare. Ringrazio Renzi e Gentiloni per avermi voluto a far parte dei loro governi. Ma è necessaria per me una pausa di riflessione, senza interrompere l'impegno politico e sociale verso il mio Paese e la mia terra".

"E' per questo - conclude - che invito i singoli parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, sindaci e militanti di Alternativa Popolare a votare per l'unica forza moderata e liberale esistente nel nostro Paese rappresentata da Forza Italia e dal suo presidente Silvio Berlusconi".

A stretto giro il commento del Cavaliere. "Ho molto apprezzato - dice Berlusconi - la decisione del senatore Antonio Gentile, una scelta nobile e responsabile che va nella direzione dell’allargamento dell’area moderata, in piena coerenza con la sua storia politica".

"Sono certo che il suo impegno politico non verrà meno, anche senza la diretta partecipazione alla vita del Parlamento, e che la sua esperienza e la sua competenza saranno molto importanti per far crescere Forza Italia in Calabria e a livello nazionale", conclude il presidente di Forza Italia.