Marò, Latorre: "Spero nel 2018 porti notizia attesa"

I due marò (Fotogramma)

"Non passa giorno che non incontri italiani che affettuosamente mi abbracciano e mi stringono la mano , un gesto di affetto e riconoscenza molto importante per me come militare e come uomo e più passano i giorni e più mi sento piccolo perché spesso mi rendo conto di non riuscire a esprimere loro la gioia della forza che mi stanno trasmettendo". Lo scrive su Facebook Massimiliano Latorre, protagonista suo malgrado con l'altro marò Salvatore Girone, della lunga vicenda giudiziaria, ancora in corso con le autorità indiane, per la morte dei pescatori del Kerala.

"Inizia -aggiunge- domani un altro pezzo di vita, il primo di 365 giorni. Ci saranno dei cambiamenti un po' ovunque durante il prossimo anno" e "mi auguro, che la notizia da tanto attesa possa prendere finalmente forma nella sua genuina verità, e che i cambiamenti dei prossimi mesi portino a considerare ed affrontare la nostra situazione con la giusta passione, orgoglio e dignità nazionale, considerando e ricordando i sacrifici affrontati e le diverse privazioni ancora oggi in essere". Il riferimento è alla sentenza attesa per il 2018 dalla Corte di arbitrato dell'Aja che indicherà la giurisdizione, italiana o indiana, che dovrà occuparsi del caso.

"Auguro -prosegue- al mio collega (con il quale, dal rientro in Italia il 28 maggio 2016 ed ancora oggi vige il divieto di avere contatti diretti ed indiretti) di trascorrere una buona fine dell'anno e di iniziare il 2018 in maniera altrettanto positiva con fede più che con semplice speranza che andrà tutto per il meglio consentendo di lasciare alle spalle i rancori e le amarezze di quanto vissuto e pensando solo al futuro con positività, a noi, italiani tutti, auguro di vedere sventolare la nostra Bandiera con il suoi splendidi colori sempre più vivi ed accesi ed onorarla sempre".