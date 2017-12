M5S: "Di Maio al Circo Massimo ma non sul palco". Insorge il Pd

Circo Massimo (Foto Adnkronos)

"Stasera alla festa del Comune di Roma, pagata con soldi pubblici, sul palco ci sarà Luigi Di Maio con Virginia Raggi. Perché? Campagna elettorale coi soldi dei romani?". Il senatore del Pd Stefano Esposito protesta con un tweet per la presenza di Di Maio sul palco del Circo Massimo al Capodanno a Roma. Il Partito Democratico minaccia un esposto alla Corte dei Conti. "Il Campidoglio è la casa di tutti e non è una dependance della Casaleggio Associati" rimarca il consigliere comunale del Pd e Presidente della Commissione Trasparenza del Campidoglio, Marco Palumbo. "La sindaca Raggi - aggiunge - smentisca subito la presenza del candidato Di Maio accanto a lei stasera. Se Di Maio salirà sul palco per continuare la sua campagna elettorale (a spese dei romani) , siamo pronti a un esposto alla Corte dei Conti: sui soldi pubblici non si scherza".

"Di Maio, leader politico M5s, sul palco del concertone di Capodanno organizzato dal Comune di Roma al Circo Massimo?" twitta il deputato del partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. "Se confermato sarebbe gravissima violazione, a 60 giorni dalle elezioni. Raggi smentisca. @AGCOMunica che ne pensa?" si interroga Anzaldi. "Di Maio stasera sarà al Circo Massimo per brindare con i cittadini? Pensavamo che il sindaco di Roma fosse Virginia Raggi, ma evidentemente è stata 'commissariata' anche a Capodanno" dichiara Stefano Pedica del PD. "Poco cambia se Di Maio non salirà sul palco al Circo Massimo. La sua presenza è fuori luogo - sottolinea Pedica -. Roma non è un feudo dei 5 stelle e la festa di Capodanno non è una convention grillina".

Con una nota il Movimento Cinquestelle smentisce, però, la presenza di Di Maio sul palco. "Per il Pd sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini". "Tra la gente, come sta facendo e continuerà a fare con il #Rally in tutta Italia. Nessun discorso sul palco, sembra ridicolo anche doverlo sottolineare, eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom. Luigi sarà a festeggiare l'arrivo del 2018 al Circo Massimo, tra i cittadini e con i cittadini".