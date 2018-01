Accordo Lega-Berlusconi, Salvini detta le condizioni

(Fotogramma)

"Le candidature sono l'ultimo dei problemi, ma l'intesa la chiudiamo. Alle nostre condizioni, ma la chiudiamo". Lo afferma, in un'intervista a 'Repubblica', il leader della Lega Matteo Salvini che specifica le condizioni per un accordo nel centrodestra con Silvio Berlusconi: per le candidature, "dico subito: un mix tra l'ultimo dato elettorale vero, quello delle amministrative 2017, calibrato con una media ponderata di alcuni sondaggi, i più attendibili. Voti veri e voti virtuali".

La seconda è il programma. "Il nostro - dice - è pronto. Sulla Fornero non ho sentito parole chiare degli alleati. Io mi candido premier perché la prima cosa che faccio è cancellarla senza remore. E poi, Flat tax, ovvero abbattimento della tassazione. Noi oltre 15 non accettiamo, altro che il 23 di Forza Italia: così tagliamo fuori la metà degli italiani".

La condizione, infine, su cui Salvini non transige: "Io i poltronari non li accetterò. A Berlusconi lo ripeterò quando ci vedremo, forse la prossima settimana: limitare al minimo l’apertura agli autoriciclati. Non ci vengano a proporre nei collegi uninominali presunti responsabili che in questi anni hanno votato fiducia o addirittura fatto parte di governi di centrosinistra. Sento del sottosegretario Antonio Gentile, un minimo di dignità".

La Lega in caso di necessità è disposta ad allearsi con M5S? "No, troppa ambiguità da parte loro. Guardano a sinistra, tentennano su Ius soli e Fornero. Il nostro modello sarà il centrodestra di governo in Lombardia, Veneto e Liguria. Non certo quello che sta già naufragando in Sicilia, dove Fi e Pd si sono spartiti tutte le poltrone spartibili".

Salvini annuncia poi che lascerà Bruxelles per il Parlamento: "Mi candido alla Camera. Sogno il collegio uninominale in cui corre Renzi. Vuole davvero Napoli? Napoli sia. Oppure contro la Boldrini. O la Boschi ad Arezzo dai truffati Etruria. Vedremo".