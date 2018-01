De Falco: "Io candidato del M5S"

(Fotogramma)

"Ci sarà un momento per i commenti". Contattato telefonicamente dall'Adnkronos, Gregorio De Falco conferma la notizia della sua candidatura per le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, senza rilasciare però rilasciare ulteriori dichiarazioni. Nel 2012 l'allora capitano di fregata della Capitaneria di porto di Livorno balzò agli onori della cronaca per la celebre frase con cui intimò al comandante Francesco Schettino di risalire a bordo della Costa Concordia, naufragata al largo dell'Isola del Giglio.

M5S - "In questi giorni è stata enorme la partecipazione alle autocandidature per le parlamentarie, con tantissime persone che hanno dato la propria disponibilità a contribuire al percorso del MoVimento 5 Stelle. Si specifica però che in questa fase gli iscritti hanno potuto soltanto presentare la domanda per la candidatura alle prossime elezioni politiche. Dunque, al momento non ci sono ancora candidati. I candidati infatti verranno ufficializzati solo dopo che saranno stati vagliati i requisiti di tutti i soggetti secondo quanto previsto dal regolamento e dopo le votazioni online". Così in una nota lo staff del MoVimento 5 Stelle.