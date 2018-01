Il 4 marzo sarà election day

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il 4 marzo si voterà anche per il rinnovo dei consigli regionali di Lazio e Lombardia. Lo rende noto il ministero dell'Interno in una nota. "Il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni - spiega la nota - hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia".

"Gli stessi presidenti - continua la nota - hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d'intesa, le rispettive operazioni elettorali". Le elezioni, quindi, si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

"Abbiamo scelto di votare lo stesso giorno delle elezioni politiche, quindi il 4 marzo - spiega il presidente della Regione Zingaretti -, per risparmiare decine di milioni di euro sulla gestione delle urne. Soldi che poi potranno essere recuperati per investimenti a favore dei servizi per le persone". ''Ho firmato oggi il decreto per l'indizione dell'elezione del presidente della Regione e del consiglio regionale del Lazio - ha sottolineato Zingaretti - La data delle elezioni regionali indicata nel decreto è il prossimo 4 marzo 2018". "Dopo tredici anni, il Lazio va al voto a scadenza naturale e in un contesto istituzionale sereno e ordinato. Il segno di un Lazio che sta cambiando, ed è più forte e più stabile di prima - ha continuato - Voglio ringraziare la giunta regionale e la maggioranza per la coesione, lo spirito di servizio e la determinazione, così come tutto il consiglio regionale che anche nella dialettica politica ha tenuto fede all'obiettivo che ci eravamo dati 5 anni fa: il rispetto delle istituzioni e il bene comune dei cittadini del Lazio". "Ora auspico una campagna elettorale fatta di proposte e soluzioni concrete, evitando insulti e false notizie. Per andare avanti, tutti - conclude -. Buon voto alle ragazze, ai ragazzi, alle donne e agli uomini di questa splendida Regione''.