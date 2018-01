Lista Lorenzin, slitta presentazione

(Fotogramma)

"Chi conosce la mia storia ed il mio percorso politico sa che non ho mai militato in Democrazia e Libertà - La Margherita, non c'è nessun tentativo furbetto di appropriarsi del simbolo di nessuno" scrive il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in serata in un post su Facebook, aggiungendo che la conferenza stampa di presentazione del simbolo di Civica Popolare, prevista per questa mattina, slitterà a "martedì 9 gennaio, alle ore 12, al Tempio di Adriano a Roma".

"C'è soltanto - aggiunge - il rispetto doveroso verso la sensibilità di nuovi compagni di viaggio, che chiedono legittimamente di utilizzare ognuno di loro i simboli della propria identità già usati alle precedenti elezioni politiche". "È infondato associare l'elusione della raccolta firme ad Alternativa Popolare, promotore del progetto politico di Civica Popolare, essendo Ap già presente in Parlamento con gruppi alla Camera e al Senato, così come anche altri cofondatori della nuova forza politica", rimarca il ministro. "Dopo aver trovato la sintesi di una larga aggregazione l'obiettivo di questa formazione politica è quello di unire e non dividere dando vita a un progetto nuovo", aggiunge Lorenzin, che conclude: "Vogliamo occuparci delle problematiche reali delle persone, delle sfide economiche e sociali a cui siamo chiamati, e non di sterili polemiche strumentali, legate a fattori burocratici che sicuramente non interessano ai cittadini, tantomeno a noi".