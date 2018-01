"Io ci sono", Paragone si candida con M5S

(Fotogramma)

"È bello sentirsi parte di una comunità. È bello sognare un cambiamento e provare a realizzarlo assieme. Io ci sono. Ma come sempre si fa quando si riparte dal Via non si può pensare di andare da soli. Caro Movimento, vi va se cammino con voi?". Il giornalista Gianluigi Paragone scioglie le riserve e annuncia il suo impegno politico per il Movimento 5 Stelle con un post su Fb accompagnato da alcune foto che lo ritraggono assieme a militanti e portavoce M5S nell'ambito di diversi incontri pubblici. Tra l'altro oggi alle 18 il conduttore televisivo presenterà all'Hotel Holiday Inn Venice Mestre Marghera il suo libro 'Gang Bank' con il leader pentastellato Luigi Di Maio e l'eurodeputato David Borrelli.