FI, nel nuovo simbolo 'Berlusconi presidente'

C'è 'Berlusconi presidente' nel nuovo simbolo di Forza Italia. "Oggi vi auguro #BuonaDomenica mostrandovi in anteprima il nostro simbolo per le #elezioni del 4 marzo - scrive il Cavaliere lanciando via Twitter l'anteprima del nuovo simbolo - Anche con questa nuova legge elettorale votare è molto facile: basta barrare il logo di Forza Italia!".

Nel logo, bianco e blu, lo slogan 'Berlusconi presidente' appare sotto la scritta 'Forza Italia'.