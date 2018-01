Elezioni, Gentiloni: "Non disperdere i risultati raggiunti"

(Fotogramma)

"Non disperdere i risultati raggiunti" da "famiglie, lavoratori, imprese", è "questo il compito delle forze politiche in vista delle prossime elezioni" del 4 marzo. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni a Reggio Emilia per la Giornata del Tricolore.

"L'Italia - ha scandito - è a testa alta anche perché sul tema più lacerante, il tema migratorio, ha fatto quello che doveva fare. Noi siamo stati e siamo, anche in queste ore, i campioni dell'accoglienza. Siamo l'unico Paese europeo che accoglie i migranti che attraversano il mare. L'unico. E contemporaneamente un Paese che dimostra di infliggere un colpo durissimo al traffico di esseri umani".