Lazio, Pirozzi: "Passo indietro solo se Meloni candidata"

"L'unica persona per la quale farei un passo indietro volentieri è Giorgia Meloni". E' quanto afferma all'AdnKronos, all'indomani del vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, il sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio con la sua lista civica Sergio Pirozzi sulla possibilità di tirarsi indietro dalla corsa per le regionali in favore di una candidatura condivisa del centrodestra.

Tra i candidati del centrodestra 'papabili' resta il nome del senatore di Fi Maurizio Gasparri, ma in tal caso Pirozzi non sarebbe disponibile a un passo indietro: "No, lo farei solo nel caso di Giorgia Meloni, che è un leader nazionale".

E se in cambio del ritiro dalla corsa alla Regione Lazio gli venisse offerta una candidatura in parlamento? Pirozzi risponde con una battuta: "L'unico posto sul quale ci potrei pensare è quello di commissario tecnico della nazionale", sottolinea il sindaco di Amatrice, già allenatore di calcio.