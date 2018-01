Lombardia, Maroni rinuncia

Roberto Maroni (FOTOGRAMMA)

Roberto Maroni conferma: non si ricandiderà al le prossime elezioni in Lombardia. Lo ha annunciato in conferenza stampa dopo la Giunta lo stesso governatore, ringraziando tutti per il lavoro fatto: "Si può considerare concluso il mio mandato" e come prossimo candidato, ha aggiunto confermando la rinuncia a correre in Regione, Berlusconi e Salvini "hanno fatto una scelta che verrà annunciata oggi, una persona che sosterrò nella corsa alla presidenza".

Dovrebbe essere Attilio Fontana il candidato presidente del centrodestra. Maroni non ha fatto espressamente il suo nome come successore ma si è detto fiducioso che il suo passo indietro non comprometta la partita per la Regione.

"Continuerò a fare il governatore fino al passaggio di consegne" ha affermato poi il presidente uscente, parlando di "scelta fatta in piena autonomia" e "condivisa con il segretario Salvini e con Berlusconi alcuni mesi fa".

Si tratta, ha precisato, di "una decisione che ho preso sulla base di valutazioni personali" che non c'entrano con la salute. "E' una decisione personale per la quale chiedo a tutti rispetto".

Con l'#autonomia chiudiamo in bellezza questa legislatura,condotta con una squadra eccezionale di assessori e collaboratori,che ringrazio

ST pic.twitter.com/5cHuREbvsl — Roberto Maroni (@RobertoMaroni_) 8 gennaio 2018

Maroni non ha escluso un suo coinvolgimento nella partita delle elezioni politiche: "Non ho pretese o richieste da fare", ha detto, ma "sono a disposizione se qualcuno ritiene che possa essere utile. So come si governa".