"Non vali un c...o", Sgarbi contro Di Maio

"Non conti un c...o, non vali un c...o e sei un co.....e qualunque". Ospite di Massimo Giletti 'A Non è l'arena' su La7, Vittorio Sgarbi ha attaccato il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio. "Il vero politico disonesto è il politico incapace - ha detto il critico d'arte- ma nessuno di voi contesta gli stipendi di Marchionne e di Montezemolo. Quando uno ha qualità deve essere pagato". E poi arriva al grillino: "Se non hai qualità, tu vicepresidente della Camera che ti chiami... come si chiama quel balordo piccolino lì, Di Maio, non meriti 16mila euro al mese perché non conti un c...o, non vali un c...o e sei un co.....e qualunque. Questo è un dato di fatto". E aggiunge: "Studia, vai a scuola, fatti un titolo".