Elezioni, Cei: "Serve sussulto di onestà"

(Fotogramma)

"Serve un sussulto di onestà, realismo e umiltà da parte di chi ci chiede il voto". Lo sottolinea il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, a proposito del clima elettorale e delle proposte che arrivano dai vari schieramenti. Tre qualità di cui c'è fortemente bisogno perché, per dirla con Galantino, "il popolo distingue chi vende fumo da chi vuole rimettere in cammino l'Italia". Quanto alla Chiesa, il presule ricorda che "ha uno sguardo realistico su ciò di cui c'è bisogno".

Tra i temi centrali, Galantino ricorda quello dell'immigrazione che "rischia di essere ridotto al massimo a merce elettorale". Più in generale, Galantino osserva: "Non so se c'è poco realismo" da parte della politica. Di certo, "la gente ha bisogno di sentire promesse che abbiano un fondamento". Da qui la sua piena sintonia "con il Presidente della Repubblica, che la pensa come la gente comune, che davanti a sé vede poche prospettive".

Il presule, prima di presentare le iniziative della Conferenza Episcopale Italiana sulla giornata nazionale del rifugiato, ha poi espresso tutto il suo disappunto su un certo atteggiamento che sembra prendere sempre più piede. C'è "gente - dice - che passa le giornate chiedendosi quali 'bestemmie' e parole sbagliate saranno pronunciate dal Papa". Si aspettano "parole sbagliate" pronunciate dal Papa "in modo da strapparsi le vesti e pretendere il 'crucifige'".

Alla domanda se qualche volta non senta di svolgere un ruolo da 'supplente' di fronte a certe mancanze della società civile o della stessa politica, il segretario generale della Cei risponde: "Interiormente non mi sento un supplente ma uno che, in questa carovana, ha come punto di riferimento il Vangelo. Il fatto poi di diventare un'ossessione per qualcuno non mi interessa. Malgrado tutte le botte che prendo, anche da certe frange della Chiesa, non sono un depresso".