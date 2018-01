"Forse ci mancherai", l'addio di Paola Taverna a Spelacchio

Il post di Paola Taverna su Facebook

"Ciao Spelacchio! Guarda te se alla fine non ci mancherai!". Via le decorazioni dall'albero di Natale più famoso d'Italia: lo sfortunato e spoglio abete rosso della Val di Fiemme si prepara infatti ad abbandonare piazza Venezia, e la senatrice del M5S Paola Taverna coglie l'occasione per salutarlo, pubblicando su Facebook la foto dei lavori di rimozione in corso a Roma. Rimozione prevista per giovedì prossimo.

Un addio che è solo un arrivederci, in realtà, perché Spelacchio passerà a nuova vita. Il legno dell'albero più criticato del Paese sarà infatti tagliato in blocchi e riutilizzato per gadget ricordo e per la costruzione di una 'Baby little Home', casetta in legno per consentire alle mamme di accudire i propri bambini con fasciatoio, poltrona per l’allattamento e tavolino da gioco per i piccoli.