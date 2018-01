Maroni: "Ora per me nuova vita"

(Foto Fotogramma)

"Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della Regione Lombardia. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una vita nuova". E' quanto scrive il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, dopo la decisione, annunciata ufficialmente ieri, di non ricandidarsi alla presidenza della Regione.















"Escludo nel modo più assoluto che ci sia un accordo segreto. Se Maroni ha dei motivi personali che lo hanno spinto a non ricandidarsi alla presidenza della regione Lombardia, a due mesi dal voto, dico che è assolutamente impensabile che si possano pensare per lui dei ruoli politici e tantomeno dei ruoli nel futuro governo", ha precisato oggi Silvio Berlusconi.

''Se lasci il tuo incarico in regione Lombardia, che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro", è il commento di Matteo Salvini, segretario della Lega ai microfoni di Radio 24.