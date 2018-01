Rifiuti, protesta Pd: sacchetti di spazzatura in aula Campidoglio

Sacchetti di rifiuti sugli scranni dell'Aula Giulio Cesare. E' la protesta dei consiglieri Pd in Campidoglio che, in apertura della seduta oggi dedicata alla revisione dello Statuto di Roma Capitale, hanno portato la spazzatura in Assemblea Capitolina per richiamare l'attenzione sulla situazione della Capitale.

"Stiamo facendo questo Consiglio che non dà e non toglie nulla alla città, che è invasa dai rifiuti" ha detto la capogruppo dem Michela Di Biase. "Presidente - ha aggiunto rivolgendosi al presidente dell'Aula Marcello De Vito - diteci che cosa volete fare sul tema dei rifiuti. Chiediamo che la sindaca venga in Aula a riferire sui rifiuti".

"Dov'è il piano dei rifiuti di Zingaretti?", ha replicato il consigliere M5S Pietro Calabrese. "Il consiglio straordinario sui rifiuti è convocato per giovedì - ha ricordato De Vito - la sua sceneggiata finisce qui, andiamo avanti con l'ordine dei lavori".