"Nipote assunto a palazzo Chigi", Boldrini smentisce ennesima bufala

(Fotogramma)

"Temistocle, Augusto, Luca, Luciana…non sono miei familiari, ma personaggi inventati. Non conosco Luca Boldrini e non ho mai fatto assumere un mio parente nelle istituzioni. È vero, il malcostume esiste e va combattuto. Ma non va inventato dove non c’è". Lo scrive la presidente della Camera, Laura Boldrini, smentendo, sulla sua pagina Facebook, una fake news in cui le viene attribuito di aver favorito l'assunzione di un parente a palazzo Chigi.

"All’inizio del mandato ho decurtato il mio stipendio del 30%, ho rinunciato all’appartamento presidenziale continuando a vivere nella mia casa in affitto e coi tagli fatti in questa legislatura abbiamo fatto risparmiare alle casse dello Stato 350 milioni di euro. Non fatevi ingannare da certe bufale - raccomanda infine Boldrini - da chi per guadagnare soldi e gettare fango sugli altri approfitta della vostra buona fede".