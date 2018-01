Renzi: "Con Berlusconi a un passo da bancarotta"

(Foto Fotogramma)

"La vera scommessa è tenere insieme sogni e concretezza quotidiana, sennò sono tutti bravi a dare numeri mirabolanti. Berlusconi e la Lega ci hanno portato a un passo dalla bancarotta, ora il paese sta ripartendo". Così Matteo Renzi a Circo Massimo.

Insomma "Berlusconi ha fallito quando è stato al governo, chi vota per lui sceglie un remake dei 20 anni che hanno fatto fallire la destra e l'Italia", ha aggiunto sottolineando come il Cavaliere "quando ha governato ha perso 500mila posti, bisognerebbe fare il fact cheching".

Guardando avanti, "ora la scommessa e più soldi in busta paga ai cittadini. Io ho inventato gli 80 euro, ma non basta". "A favore dei figli il Pd farà una proposta a inizio campagna elettorale - ha detto ancora il segretario del Pd - Ci sono tre ipotesi, il sistema francese, l'assegno universale, un sostegno maggiore per ogni figlio. La priorità è mettere più soldi in tasca alle famiglie".

Quanto alla dichiarazione del candidato premier del M5S Di Maio sull'euro, "dipende da che giorno è, nei pari è per l'euro nei dispari per uscire. Ora non so se lui ha scelto per l'Europa, è un passo in avanti ma vediamo quanto regge".