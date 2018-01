L'appello di Adinolfi: "Povia candidati con me"

(Fotogramma)

"Mi farebbe molto piacere, se ha desiderio bussi e gli sarà aperto". Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia lancia l'invito che non ti aspetti. Dai microfoni di Radio Cusano Campus, durante la puntata di ieri di ECG, il giornalista e blogger ha infatti aperto le porte, offrendogli la possibilità di candidarsi con il PdF, a Giuseppe Povia, cantautore già vicino alle posizioni del M5S e da sempre schierato con il popolo del Family Day.

"Se lui volesse - ha detto Adinolfi nel corso della trasmissione condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - saremmo assolutamente disponibili, a me piacciono le persone che mettono la faccia sulle loro idee. Povia mi piace, rischia e paga di persona, ci sono pochi esempi come Povia del modo in cui si paga di persona per le proprie idee. Lui ha vinto Sanremo, poi per una sua idea è stato completamente rimosso e bersagliato. Merita rispetto, lo apprezzo come persona e anche musicalmente".