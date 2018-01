Orietta Berti: "Di Maio? Bellissimo"

Il 4 marzo "voglio dare il voto, al mio amico Grillo. Le promesse vanno mantenute!". Lo ha detto Orietta Berti a 'Un giorno da pecora' Rai Radio 1, che a proposito del candidato premier Luigi Di Maio aggiunge: "Non è importante l'età ma che sappia fare ciò che deve. Secondo me loro sono bravi"

Quanto a Matteo Renzi, "l'ho visto da Fazio. Ha un'abbronzatura bellissima. Mi ha detto che fa lampada. E invece Di Maio è scuro così di suo, è naturale, sembra un mulatto" e, anzi, "penso che sia troppo bello. Quando una persona è troppo bella poi non è tanto credibile quando parla. Io l'ho visto di persona, ha dei bellissimi lineamenti e delle belle mani, poi l'abbronzatura non ne parliamo. E poi - sottolinea - non è basso".