Fdi, ritocco al simbolo: arriva 'Giorgia'

Ritocco 'anagrafico' per il simbolo di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni. C'è il nome del partito, c'è la fiamma che ricorda le radici della destra missina, ma sopra al cognome della leader, Meloni, compare, scritto in caratteri più piccoli, anche il nome: Giorgia.

Una modifica apparentemente marginale, ma che gli esperti di comunicazione del partito indicano come significativa rispetto al messaggio, che si intende trasmettere, di vicinanza con i cittadini e gli elettori, che, peraltro, la chiamano comunemente, appunto, con il nome di battesimo.