Domenica sulle note di 'Fin che la barca va' per Di Maio

(Fotogramma)

'Fin che la barca va, lasciala andare', celebre canzone di Orietta Berti, è la colonna sonora che ha accompagnato il candidato premier di M5S, Luigi Di Maio, ad Aosta, dove sta incontrando le associazioni di categoria, dopo aver presentato a Ivrea il candidato sindaco pentastellato del capoluogo eporediese. A postarla su Fb lo stesso Di Maio, che annuncia: "Sto andando ad Aosta. Passate una buona domenica con le vostre famiglie e ricordatevi 'Fin che la barca va, lasciatela andare!'".

E proprio da Ivrea, Di Maio aveva invitato la platea a mandare "un grande abbraccio" alla cantante denunciata all'Agcom per aver manifestato la sua simpatia per i pentastellati nel corso di un'intervista radiofonica. "Io sorrido - aveva detto -, ma questo non è un comportamento dovuto al caso, bisogna colpirne uno per educarne cento. Nessuno del mondo dello spettacolo, che magari crea consenso, si deve permettere di dire che simpatizza per noi".