Di Maio: "Berlusconi e Renzi competenti a fare loro interessi"

Foto Adnkronos

"Lo sfascio non lo ha causato la loro incompetenza. Loro sono competentissimi nel farsi i loro interessi". Il candidato premier dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, replica alle accuse di incompetenza arrivate da Berlusconi e Renzi, in un lunghissimo post su Facebook. "Non è un caso che negli ultimi anni si è arricchito solo chi già era straricco, gente come De Benedetti e come Berlusconi per intenderci. Chi era un po' ricco è diventato un meno ricco o addirittura un po' povero e chi era povero è diventato ancora più povero. Hanno fatto solo i loro interessi", insiste Di Maio che si sente già la vittoria in tasca. ''Ogni volta che che sento Berlusconi e Renzi dire che l'avversario da battere è M5S penso che abbiamo già vinto, noi siamo già avanti e loro ci inseguono'' dice in un incontro con la cittadinanza a Ivrea per presentare il candidato sindaco Massimo Fresc.

''Triplicheremo il numero dei nostri parlamentari'' assicura il candidato premier. "Cinque anni fa ci davano per morti ora ci vedono come loro competitor'' fa notare. ''Io non ho nemici, sono solo preoccupato dell'indifferenza e per questo dobbiamo lavorare molto sulle persone che non vanno a votare''. ''Quelle persone però non vanno convinte a votare, vanno coinvolte in un progetto ed è questo che voglio fare. L'astensionismo credo che sia una giusta preoccupazione e debba esserlo di tutte le forze politiche'', ha concluso.