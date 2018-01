Renzi: "Incompetenza M5S nostro avversario"

(Foto Fotogramma)

I veri avversari che il Pd deve battere alle prossime elezioni politiche? Il M5S. Ne è convinto Matteo Renzi che dal Lingotto avverte: "La sfida non è tra noi e il centrodestra, ma tra noi e i 5 Stelle". "L'incompetenza è il nostro avversario da battere alla prossime elezioni politiche del 2018", ha spiegato l'ex premier, aggiungendo che "noi siamo gli unici a poter mettere in sicurezza il Paese". "Lo dico ai moderati che hanno paura dei 5 Stelle - ha aggiunto - l'alternativa non è il centrodestra, ma il Pd. Perché o arriviamo prima noi o arrivano prima i 5 Stelle". In merito al centrodestra, invece, ha commentato: "Il centrodestra si presenta come un'alleanza solida ma è l'alleanza dello spread".

"Non è importante il nome di chi andrà a Palazzo Chigi, l'importante è che sia del Pd. Noi siamo una squadra'', ha sottolineato aggiungendo: "E' una partita di squadra, è importante che a Palazzo Chigi vada il Pd, non per il Pd, ma per l'Italia perché se ci vanno gli altri abbiamo visto cosa hanno fatto".

"Siamo la forza e il coraggio di questo Paese - ha affermato il segretario Dem - quindi andiamo a vincere queste elezioni, andiamo a giocare questi 50 giorni all’attacco e non sulla difensiva". "Possiamo fare un appello al voto utile alla sinistra, così come possiamo farlo sui moderati - ha spiegato Renzi - i moderati lo vedono il bicchiere mezzo pieno e lo sanno che quelli che oggi tornano come fosse niente e promettono miracoli sono gli stessi che hanno governato per decenni senza risolvere nessuno dei problemi. Noi siamo quelli che possono mettere in sicurezza i loro figli. Ma non possiamo fare la campagna elettorale solo sul voto utile".