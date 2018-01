Berlusconi contro il M5S: "E' quasi una setta"

La foto postata su Twitter da Berlusconi

"E' difficile chiamarlo partito perché è quasi una setta, che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio sconosciuto del socio del comico che oggi è defunto". Così, ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, il leader di Fi Silvio Berlusconi va all'attacco del M5S.

"Oggi c'è in campo una formazione populista - sottolinea - più pericolosa dei post comunisti di allora". Il Movimento, se andasse al governo, "porterebbe il Paese al disastro" e "potrebbe portare al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante".

Il candidato premier dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, replica così su Facebook alle accuse di incompetenza arrivate non solo da Berlusconi ma anche dal leader Pd Matteo Renzi: "Lo sfascio non lo ha causato la loro incompetenza. Loro sono competentissimi nel farsi i loro interessi".

"Non è un caso che negli ultimi anni - continua - si è arricchito solo chi già era straricco, gente come De Benedetti e come Berlusconi per intenderci. Chi era un po' ricco è diventato un meno ricco o addirittura un po' povero e chi era povero è diventato ancora più povero. Hanno fatto solo i loro interessi", insiste Di Maio.

''Ogni volta che sento Berlusconi e Renzi dire che l'avversario da battere è M5S - dice poi in un incontro con la cittadinanza a Ivrea per presentare il candidato sindaco Massimo Fresc - penso che abbiamo già vinto, noi siamo già avanti e loro - conclude - ci inseguono'' .