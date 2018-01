Berlusconi: "Nella mia villa cresce l'erba del Viagra"

Immagine di repertorio

"Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante, ficus, rose. E anche erbe medicinali. Molti studenti vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del Viagra... ma l'hanno presa tutta, non ne è rimasto un filo...". Lo ha detto Silvio Berlusconi ospite di Matrix su Canale 5, scherzando sul suo 'pollice verde'.

Quanto alle dichiarazioni di Renzi, che ha definito il Cav un "pericolo non per la democrazia, ma per l'economia", Berlusconi si è limitato a dire: "A certe stupidaggini non ne vale la pena di rispondere". Sul tema della giustizia dice di voler "mutuare dal sistema giuridico Usa l'introduzione della cauzione per reati non di sangue".