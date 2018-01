Ferrero: "Non cerco poltrone, sto bene sul divano di casa"

"Non cerco poltrone perché sto bene sul divano di casa mia. Capisco che è un momento fortunato della mia vita in cui tutti mi vogliono, ma nessuno mi piglia, perché non lo voglio io. Non cerco poltrone, ripeto, cerco solo un'Italia che pensi a lavorare". Sono le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, all'Adnkronos, sulle elezioni del 4 marzo. "Mi addebitano dichiarazioni che non ho mai fatto, chi mi conosce sa che ho voglia di fare e non di chiacchierare. Mi voglio dedicare solo alla cultura, allo sport, al cinema e ai figli. Tutto il resto è noia", ha aggiunto Ferrero.