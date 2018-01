Il leghista Iwobi: "Le razze? Le ha create Dio"

(Fotogramma)

Le razze? Ci sono, ne parla Dio e sono riconosciute anche dalla stessa Costituzione italiana e se la Lega va al governo è possibile pensare a norme che le tutelino. Tony Iwobi, nigeriano e responsabile della Lega per l'immigrazione non ha dubbi nel difendere a spada tratta quanto affermato dal candidato governatore per la Lombardita, Attilio Fontana, sulla conservazione della razza.

''Il buon Dio - dice all'Adnkronos - ha creato diverse razze, è razzista Dio? Non mettiamo in discussione Dio e mettiamo in discussione una persona solo perché usa la parola razza? Anche la Costituzione italiana all'articolo tre parla di razza, e allora qualcuno mette in discussione la Costituzione?''. Sbagliato dunque crocifiggere Fontana per le espressioni usate che anzi si possono condividere: ''Io -spiega - appartengo alla razza nera, ne sono orgoglioso voglio che si conservi e guai a chi prova a spegnere la mia razza''. Insomma secondo Tony Iwobi, Fontana ''non dovrebbe neanche scusarsi. Rivendicare l'appartenenza alla propria razza è legittimo. Inutile e sbagliato semmai è cercare di utilizzare la demagogia politica per demonizzare l'avversario''.

Il responsabile della Lega per l'immigrazione invita a non dimenticare che ''i primi che discriminano la cultura e le tradizioni di un popolo sono coloro che pretendono di omologarlo. Rose e margherite sono fiori diversi, questo fa la diversità e la bellezza del mondo''. E se la Lega andrà al governo è possibile pensare a norme ''che tutelino tutti gli esseri umani, anche se di razze diverse, che vivono pacificamente in questo paese''. Perchè la Lega, sottolinea, non è contro l'immigrazione. ''L'mmigrazione -spiega- è nel dna dell'uomo e siamo consapevoli che nessuno potrà mai cancellarla. Ma questa deve avvenire nel rispetto della dignità umana. I veri rifugiati hanno diritto di essere ospitati. Ma l'altra immigrazione, quella clandestina che sfrutta i migranti, quella va contrastata''.