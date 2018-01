Mazzillo fuori da Parlamentarie M5S

(Fotogramma)

"Sono molto dispiaciuto per non essere in questo momento nella lista dei candidati alle parlamentarie 2018 del Movimento 5 Stelle anche perché sto venendo a conoscenza di altri casi analoghi di attivisti romani che pur avendo aderito all'autocandidatura non sono presenti al momento sulla piattaforma". Lo dichiara Andrea Mazzillo, ex assessore al comune di Roma.

"Stiamo verificando con lo staff che segue la piattaforma Rousseau dove si è verificato l'intoppo tecnico che ha generato il problema. Sono fiducioso che troveremo assieme allo staff una soluzione in tempo utile per permettere a migliaia di cittadini romani di esprimere liberamente le loro preferenze. Appena avremo novità ve le faremo sapere tramite canali social e istituzionali", assicura Mazzillo.

Ma Mazzillo non è solo. Anche altri candidati non si ritrovano infatti nelle liste. E c'è chi parla di votazioni 'bufala'. "Vi prego di attendere per votare la mia candidatura E votare in genere - scrive sul suo profilo Facebook Daniela Morfino, attivista di Marineo (Palermo) - Ho ricevuto tante chiamate perché non mi trovano in lista! Calma, stanno provvedendo!".

Morfino chiede "di annullare le votazioni perché falsate" e aggiunge: "Sono stati inseriti attivisti che non hanno neanche presentato la disponibilità alla candidatura ed attivisti esclusi senza motivazione e che hanno presentato la disponibilità come me".

Non si trova fra i possibili candidati neanche l'attivista trapanese Monica Modica. "Non ho mai ricevuto nessuna mail di esclusione. Perché non sono in lista? Le votazioni sono nulle". Lo spettro di quanto accaduto per le Regionarie siciliana aleggia sul web. "Ho provato a votare e mi rendo conto che sta andando come alle Regionarie - scrive Salvatore Petitto - Che ne dite se me ne faccio una ragione e mando affanculo tutto il sistema. Ci vogliono rendere succubi e decidere sempre loro quello che fare". Più fiducioso è Andrea Volpe: "Sono certo che lo staff prima di subito chiarirà o bloccherà queste parlamentarie: gli esclusi noti sono più degli inclusi ignoti".