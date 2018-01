M5S, al via le parlamentarie

(Adnkronos)

Oggi e domani, mercoledì 17 gennaio, dalle 10 alle 21, si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie del MoVimento 5 Stelle.

"Nel caso si creasse, per la grande partecipazione, l'effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito - si legge sul blog di Beppe Grillo - la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni caso si suggerisce di non aspettare all'ultimo per votare".

"Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato. Possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato".