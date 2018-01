Missione in Niger, sì della Camera

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Con sei distinte votazioni, la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza di governo che autorizza le nuove missioni militari all'estero, in primis quella in Niger, e conferma quelle già in atto. A favore anche Forza Italia, astenuta la Lega.

Su Twitter il premier Paolo Gentiloni ha scritto: "Via libera della #Camera alle missioni internazionali. Da Afghanistan a Iraq, da Libano a Kossovo, da Libia a Niger forze armate e cooperazione italiana lavorano per pace, sviluppo e stabilità, contro terrorismo e traffico di esseri umani".