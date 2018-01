Raggi: "Il maiale fra i rifiuti? E' di un Casamonica"

Il maiale sorpreso a grufolare fra i rifiuti, finito in un filmato e poi rilanciato sui social da Giorgia Meloni

"Mi dispiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare le immagini di un maiale in strada, la politica dovrebbe essere altro ma tant'è. Abbiamo scoperto che quel maiale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica che ha ammesso alla polizia locale di averne perduto il controllo il giorno antecedente". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione del Protocollo d'Intesa tra Conai, Roma Capitale e Ama per il potenziamento della raccolta differenziata in città.