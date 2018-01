Bonino: "Accordo con Pd è questione di ore"

(Fotogramma)

"L'accordo si fa in due. E se loro ancora non hanno definito al loro interno...". Lo dice Emma Bonino a Repubblica spiegando che la trattativa con il Pd è in via di definizione. "Tra poco sarà tutto pubblico. E' questione di ore, di giorni".

"Credo - aggiunge Bonino - sia un dovere civico battersi perché non vinca il fronte sovranista. Io non sono del Pd, ci sono delle divergenze ma oggi il tema è lo scontro: Europa-non Europa. E per questo l'avversario più importante è questo fronte sovranista antieuropeista"."Alle regionali, nel Lazio e in Lombardia - precisa -, ci presenteremo con nostri candidati. Dobbiamo ancora decidere chi".