Scontro nella Lega su Giulia Bongiorno

"Giulia Bongiorno: 'Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti'. È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti". Commentando le frasi della neo candidata nelle liste del Carroccio, il Governatore uscente della Lombardia, Roberto Maroni, lancia la frecciata su Twitter.

A replicare alle critiche, sollevate da Maroni, è il segretario della Lega Matteo Salvini che dichiara di essere "orgoglioso della scelta" di "Giulia Bongiorno, delle sue battaglie per la sicurezza, la legalità, la legittima difesa e la difesa dei diritti e della libertà delle donne, come per la legge sullo stalking che ha salvato tante vite.