'Ti facciamo fare fine di Amatrice', minacce a Pirozzi

Insulti e minacce al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, candidato alla presidenza della Regione Lazio. A denunciarlo è lo stesso Pirozzi su Facebook dove posta il messaggio: "Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove c.... credi di andare? Non vai da nessuna parte....Da solo non ce la farai, ti distruggeremo....Montato del c....".

"Mi è arrivato questo messaggio. Ma perché c'è bisogno di questo? - commenta il sindaco - Lo dico a tutte le forze politiche, a tutti gli elettori ma soprattutto a tutti i cittadini: perché questo rancore, a cosa serve? La vita ha già abbastanza difficoltà e sofferenze. Dico una cosa a tutti quelli cui piace questo tipo di linguaggio, non voglio i vostri voti. Noi siamo diversi. L’odio chiama odio. Il nostro futuro ha bisogno di amore. Buon sabato a tutti!".