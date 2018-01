Di Maio: "20 punti per un'intesa, vedremo chi ci dirà no"

Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio consegnano al Viminale il programma e il simbolo del M5S per le prossime politiche (FOTOGRAMMA)

"Avremo 20 punti, tra cui ridurre le tasse a imprese e lavoratori, dare incentivi concreti alle famiglie con figli, non permettere mai più che un italiano o un pensionato viva sotto la soglia di povertà, liberare le imprese dalla burocrazia, combattere seriamente la corruzione, tagliare sprechi e privilegi per investirli in settori ad alto moltiplicatore per dimezzare subito la disoccupazione giovanile. E allora vedremo chi vorrà dire no a questi punti". Lo afferma il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

Il vicepresidente della Camera ribadisce: "Sono 5 anni che diciamo tutti e sempre la stessa cosa. 'Alleanze' è un termine della vecchia politica che abbiamo sempre rifiutato perché evoca inciuci; noi abbiamo un’altra concezione della politica, che mette al centro i punti del programma. Per chiarire una volta per tutte: faremo convergenze programmatiche e non alleanze".

Quanto alle polemiche sulle parlamentarie delle quali riveleranno oggi i risultati: "Polemiche sterili - dice Di Maio - Abbiamo delle regole severe ma giuste e dei requisiti stringenti che impediscono che il Movimento venga usato come navicella per essere spediti in Parlamento".