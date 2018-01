Impegni con gli elettori sempre mantenuti. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a Bruxelles per una serie di incontri con esponenti del Ppe, rivendica di aver rispettato gli impegni presi in campagna elettorale, richiamando in particolare il 'Contratto con gli italiani' del 2001 e il "milione e mezzo" di posti di lavoro.