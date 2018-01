Centrodestra, Berlusconi arriva a Bruxelles per due giorni di incontri

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivato a Bruxelles, nella sede del Ppe, per incontrare nella sede del partito, in Rue du Commerce, Antonio Lopez-Isturiz White, politico spagnolo che è segretario generale del partito dal 2002. Nel corso della visita nella capitale comunitaria, che si concluderà domani, Berlusconi incontrerà, tra gli altri, il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker nella sede del Parlamento Europeo, insieme al presidente dell'Aula Antonio Tajani, il capo negoziatore per la Brexit dell'Ue Michel Barnier, il presidente del gruppo Ppe nel Parlamento Europeo Manfred Weber e la commissaria europea per l'Economia e la Società Digitali Mariya Gabriel.