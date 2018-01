Di Maio: "Orietta Berti patrimonio nazionale"

La canzone preferita di Luigi Di Maio "di questi tempi è quella di Orietta Berti", il celebre motivo 'Finché la barca va'. Lo dice il candidato premier del M5S ospite a Mattino Cinque, ricordando e stigmatizzando la polemica del Pd per l'endorsement della cantante al M5S.

Berti "non è una persona del M5S - dice Di Maio - è patrimonio degli italiani, io sono onorato del fatto che voterà il M5S ma mi sento anche un po' in colpa perché è finita in una polemica enorme". Dunque indica la canzone della Berti come la favorita "anche per una questione di solidarietà". Mentre sul fronte dei film, Di Maio opta per "la saga di Ritorno al futuro".