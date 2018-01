"Non mi candido", Burioni dice no a Renzi

Roberto Burioni (Foto dal profilo Facebook)

"Ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni politiche. Ma la mia battaglia contro l'oscurantismo e la superstizione che vuole farci piombare in un nuovo Medioevo continua più forte di prima. Grazie a Matteo Renzi per avermi onorato con la sua proposta". Lo scrive su twitter il virologo Roberto Burioni in merito alla candidatura, offerta dal Pd, per le politiche del 4 marzo.

"Posto che faccio già politica -scrive Burioni su Facebook- , che sono felice e onorato di fare politica e che voglio continuare a fare politica, mi sono però chiesto quale possa essere per me in questo preciso momento il modo più efficace e produttivo di farla. A questa domanda non è stato facile rispondere, ma alla fine ho ritenuto che la cosa migliore sia rimanere al di fuori del Parlamento, mettendo i miei studi scientifici e la mia capacità di comunicare a servizio di chiunque combatte per la verità contro le bugie".

"Qualche giorno fa - ricorda - ho ricevuto da Matteo Renzi la proposta di candidarmi come indipendente nelle liste del Pd alle prossime elezioni politiche". Ma, ricorda il 'paladino dei vaccini', "sto già facendo politica. Quando vi racconto che il vaccino contro il morbillo è sicuro ed efficace al 98% vi riporto dati scientifici, ma nel momento in cui dico che la vaccinazione dovrebbe essere obbligatoria per lavorare in ospedale, o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". "Spero di avere fatto la scelta giusta - riferendosi al suo 'no' alla candidatura nelle file del Pd - e spero che anche tutti voi sappiate farla, privilegiando nel prossimo voto chi combatte perché il nostro Paese non diventi la culla dell'oscurantismo e della superstizione. La mia scelta è stata molto difficile, la vostra al contrario è molto facile: i cialtroni che vogliono farci ripiombare in un nuovo medioevo sono molto facili da riconoscere, e da evitare".