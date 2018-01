"In Parlamento non solo ladri", Di Battista ci ripensa e loda un forzista

Fotogramma

In Parlamento "non ci sono soltanto ladri, qualche mariuolo c'è - ci sono stati due arresti in questa legislatura, uno nel centrodestra e l'altro nel centrosinistra - ci sono anche persone perbene, assolutamente sì". Lo dice Alessandro Di Battista, del M5S, ospite a L'aria che tira su La7. Tra gli 'onesti' degli altri partiti, il 'Dibba' indica Rocco Palese, di Fi: "E' una persona che ha lavorato tanto, spero venga eletta".

"La poltrona non mi ha mai affascinato", continua il cinquestelle, che nega ogni possibile nuova candidatura nella Capitale: "Non mi candiderò mai a sindaco di Roma, mai".