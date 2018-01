Elezioni, l'ex tronista Ylenia Citino ci riprova

(fermo immagine 'Piazzapulita')

Ylenia Citino ci riprova. L'ex tronista diventata militante di Forza Italia e già candidata alle ultime europee del 2015 (circoscrizione Isole) si presenterà nelle liste azzurre, alla Camera, per le politiche.

Catanese, trent'anni, Citino ha partecipato a sei puntate della trasmissione 'Uomini e donne' nel 2011 e oggi, riferiscono fonti forziste, si è presentata nella sede azzurra di piazza San Lorenzo in Lucina per firmare la dichiarazione di accettazione della candidatura alle prossime elezioni.

Nel pomeriggio sono stati avvistati vari parlamentari nel quartier generale di Forza Italia: dalle 15 alle 19, infatti, erano aperte le 'iscrizioni' solo per gli 'uscenti'. A sorpresa, la 'firma' di una new entry come Citino.