Di Maio: "Grillo? Andiamo avanti ma nessun parricidio"

"Il Movimento sta facendo quello che ha sempre detto, è stato fondato da Grillo e Casaleggio ma adesso cammina sulle sue gambe. Da oggi Grillo ha un suo blog in cui racconterà le sue passioni, quello che ha sempre raccontato nella sua carriera, restando garante e padre nobile. Però esiste un nuovo statuto e un nuovo simbolo che contiene il nuovo sito internet". Così il leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta. "Ha iniziato Grillo ma il M5S va avanti sulle sue gambe senza alcun parricidio", ha aggiunto il vicepresidente della Camera.

"Il garante è un riconoscimento che si dà a chi ha fondato il M5S. Ma l'indirizzo politico lo danno gli eletti nelle istituzioni e il capo politico - ha continuato il candidato premier -. Il segnale di Beppe che sgancia il blog è un ulteriore segno che stiamo sempre più crescendo".

E parlando del ruolo svolto da Davide Casaleggio come presidente dell'Associazione Rousseau, Di Maio aggiunge: "Per me Davide oltre che essere un tecnico è un grande amico. Tutti insieme abbiamo portato il movimento dove è. Non prende decisioni politiche, ci dà un supporto".