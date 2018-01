Salvini stoppa Berlusconi: "Tetto 3% per noi non esiste"

(Fotogramma)

"Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie italiane e il lavoro, per noi non esiste". Lo ha detto in conferenza stampa alla Camera il leader della Lega Matteo Salvini, ribadendo la propria posizione sul tetto del 3% al rapporto tra deficit e Pil, regola che Berlusconi ha detto di voler rispettare.

"Se ci sono vincoli di bilancio e direttive che danneggiano le famiglie italiane, quei regolamenti non esistono", ha rimarcato il segretario del Carroccio, ricordando il programma elettorale siglato con gli alleati del centrodestra: "Verba volant scripta manent. Meno vincoli dall'Europa, prevalenza della Costituzione italiana sul diritto comunitario".

LEGA - Salvini ha presentato le due 'new entry' nella squadra del Carroccio, gli economisti Claudio Borghi e Alberto Bagnai. "Due candidature che mi rendono orgoglioso" e che esprimono "la linea coerente della Lega sul ruolo dell'Italia nella Ue" ha detto il leader della Lega.

Il primo, ha spiegato Salvini, sarà candidato nel collegio di Siena "per sfidare Padoan. Un collegio che la sinistra considera già acquisito ma che sarà conteso". Bagnai sarà invece candidato in diverse regioni, tra cui Abruzzo e Lazio. "Il suo libro 'Il tramonto dell'euro' - ha aggiunto Salvini parlando della candidatura di Bagnai - mi ha aperto un mondo. E' un docente universitario conosciuto a livello nazionale e internazionale ed è stato il primo a dire che l'euro è un esperimento sbagliato. Con Alberto ci prepariamo a difendere l'interesse nazionale".