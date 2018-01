"Di Maio corre dietro a Berlusconi", affondo del deputato M5S

(Fotogramma)

"Caro Luigi, cerchiamo di volare alto, rispettiamo il lavoro portato avanti dai colleghi ed evitiamo di correre dietro alla propaganda berlusconiana. Il M5S è altra cosa, non credi?". La critica piccata a Luigi Di Maio arriva dal deputato 5 stelle uscente, ora candidato alle regionali in Lombardia per il Movimento, Dino Alberti, risentito per la posizione espressa del capo politico del Movimento durante la campagna elettorale riguardo alle tre aliquote Irpef.

Un post, il suo, che fa subito scalpore, tanto che un follower gli chiede: "dovevi fare il post non potevi telefonargli?", domanda a cui Alberti risponde con un nuovo affondo ai danni di Di Maio: "Non sai quante volte gliele abbiamo spiegate...".

Ma il post, dove Alberti si sofferma lungamente sul lavoro portato avanti dal suo gruppo e a suo dire ignorato da Di Maio, a stretto giro viene cancellato e sparisce da Fb.