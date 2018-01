M5S smentisce accordo con la Lega

(Adnkronos)

"Su un accordo con la Lega dicono cose errate, la notizia non è vera e la frase attribuita a me la smentisco categoricamente". Lo ha detto Luigi Di Maio, a 'Dalla vostra parte', a proposito di una intesa con Salvini per il governo dopo il 4 marzo.

"Non faccio i nomi dei futuri ministri, ma posso dire che Davigo, Cantone e Di Matteo non faranno parte del nostro governo", ha aggiunto