La Lega brucia in piazza un fantoccio della Boldrini

Foto dalla pagina Facebook dei Giovani Padani di Busto Arsizio

Il Movimento dei Giovani Padani di Busto Arsizio nel varesotto brucia in piazza un fantoccio che ritrae Laura Boldrini. La presidente della Camera viene raffigurata su una nave di una Ong, che trasporta migranti, dal nome 'Costa Discordia' con al timone Schettino. "Un atto disgustoso che non ha nulla di ironico" dichiara il segretario di Possibile, Pippo Civati, esponente di Liberi e Uguali. "Il clima di campagna elettorale - aggiunge Civati - rischia di deteriorare ulteriormente il dibattito pubblico già avvelenato. Spero che nel prossimo mese si evitino episodi deprecabili come questo".