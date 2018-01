Pirozzi su Fb: "Meglio 'Han Solo' che male accompagnati"

Da Facebook

"Meglio Han Solo…che male accompagnati". E' quanto scrive su Fb il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, candidato alla regione Lazio, postando una foto dell'attore Harrison Ford nei panni del giovane Han Solo in Guerre stellari e sotto la scritta Toccavince e il simbolo della lista in suo sostegno alle elezioni regionali.

Nel giorno in cui è stata ufficializzata la candidatura di Stefano Parisi, in corsa per il centrodestra nel Lazio, Pirozzi non sembra arretrare e sottolinea: "Cari amici, la nostra forza siamo soltanto noi e siamo tantissimi, facciamoci vedere! Aggiornate la foto profilo con lo scarpone che tocca vince! Che la forza del Lazio sia con noi!".